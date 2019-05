Semana do MEI serão realizadas em Caruaru e mais oito cidades

NE10 Interior

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realiza dessa segunda-feira (20) até a próxima sexta-feira (24) a Semana do MEI em todo o Brasil. No Agreste pernambucano, as ações serão realizadas em Caruaru e mais oito municípios.

Serão palestras e oficinas voltadas para microempreendedores individuais (MEI) e para pessoas que desejam abrir um negócio próprio. O evento é totalmente gratuito, mas tem vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas online pelo site: loja.pe.sebrae.com.br.

O evento tem como objetivo capacitar os MEI, tornando-os mais profissionais e preparados para crescer no mercado. Os assuntos irão desde a orientação para acesso a crédito, questões de inovação e uso de ferramentas digitais e relacionados ao comportamento empreendedor.

Entre os temas das atividades estão: "Orientação para acesso à crédito", "WhatsApp Business", "Como anunciar no Facebook e no Instagram", "Como Agir de Maneira Empreendedora", entre outros. Além de Caruaru, haverá ações em Bezerros, Gravatá, Sairé, Surubim, Altinho, Cumaru, Cupira e Santa Cruz do Capibaribe.

De acordo com levantamento do Sebrae, Pernambuco conta com mais de 260 mil microempreendedores individuais formalizados até o fim de abril deste ano. Em Caruaru, das cerca de 29 mil empresas formalizadas, 14 mil são MEI.