Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos explica projeto Caminhos de Pernambuco

NE10 Interior

Projeto Caminhos de Pernambuco, do Governo do Estado, foi lançado nessa segunda Foto: Heudes Régis/divulgação/SEI

A secretária estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernandha Batista, concedeu entrevista nesta terça-feira (21) à Rádio Jornal Caruaru, na qual explicou como será o projeto Caminhos de Pernambuco, do Governo do Estado. Lançado nessa segunda-feira, o programa prevê a reestruturação da malha viária do Estado. O investimento será de R$ 505 milhões até 2022, destinados à recuperação de 2 mil quilômetros de rodovias.

Na entrevista, Fernandha Batista relatou que a duplicação da BR-104 deverá ficar pronta até dezembro deste ano. Além disto, o projeto da iluminação e a segurança necessária para que o Aeroporto Oscar Laranjeira opere voos noturnos deverá ser concluída em junho. A expectativa é de que o aeroporto da cidade passe a ter voos comerciais.

Ouça a íntegra da entrevista: