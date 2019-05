Reajuste dos professores de Caruaru é aprovado pela Câmara de Vereadores

NE10 Interior

O projeto foi aprovado por unanimidade Foto: Divulgação/Câmara de vereadores de Caruaru

A Câmara de Vereadores de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, aprovou em segunda discussão e por unanimidade o reajuste salarial dos professores da rede municipal de ensino.

Os professores efetivos tiveram um reajuste de 4,17% e passarão a receber o piso nacional, que é de R$ 2.557,74 e será pago retroativamente a janeiro de 2019. Os professores contratados temporariamente tiveram um reajuste de 10% sobre o valor da hora/aula, que será de R$ 7,47.

De acordo com a prefeitura, o salário e o 13º são pagos em dia e os direitos trabalhistas, a exemplo do 1/3 de férias, são pagos antes do mês de férias coletivas. Os pedidos de progressão de classe e elevação de nível estão sendo apreciados, garantindo que a remuneração dos profissionais seja compatível com o tempo de serviço e a formação.