Projeto que dá crédito a feirantes prejudicados por incêndio é sancionado

Raquel Lyra em visita ao espaço atingido por incêndio, no setor Brasilit Foto: Giovani Gomes/Rádio Jornal Caruaru

A prefeita de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Raquel Lyra, sancionou o projeto de lei para abertura de crédito de apoio aos feirantes prejudicados por um incêndio ocorrido no setor da Brasilit da Feira da Sulanca, no dia 6 de maio. Os comerciantes atingidos passaram por um processo de cadastro e o projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores.

O valor do auxílio ficou determinado da seguinte forma: R$ 5 mil para um banco cadastrado; R$ 4 mil para duas unidades cadastradas; e R$ 3 mil para cada unidade a partir de três cadastros.

Os feirantes já receberam o crédito de apoio, em parcela única, por meio de cheque. Além do recurso, foi montada uma estrutura para que os feirantes pudessem receber os clientes durante o período junino. A feira dessa segunda (20) foi realizada normalmente.