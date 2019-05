OAB Caruaru debate criminalização da homofobia e violência contra mulheres

NE10 Interior

O evento acontece no Teatro João Lyra Filho, em Caruaru Foto: Reprodução/google maps

A OAB Caruaru realiza nesta terça-feira (21), por meio da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, o I Simpósio da Diversidade Sexual e Gênero do Agreste, com o tema "Impactos da criminalização da homofobia e uma análise dos crimes de violência contra as mulheres". O evento será no Teatro João Lyra Filho e começa a partir das 18h.

O objetivo do simpósio é refletir sobre as nuances da criminalização da homofobia, trazendo os aspectos que estão sendo apreciados pelo STF acerca da possível Inconstitucionalidade por Omissão em relação ao Projeto de Lei (PLC) 122/2006. Além disto, o evento vai enfatizar dados da violência contra a comunidade LGBT, bem como expor os números de feminicídio e violência doméstica.

Podem participar profissionais da área jurídica e comunidade em geral. Além de dados estatísticos, serão apresentadas informações sobre como proceder nos casos de violência, o funcionamento das leis de proteção às mulheres, serviços de acolhimento às vítimas de violência, entre outros.

I Simpósio da Diversidade Sexual e Gênero do Agreste

Data: 21/05/2019

Horário: 18h às 22h

Local: Teatro João Lyra Filho (Rua Visc. de Inhaúma, 999 - Maurício de Nassau)

Público alvo: Advogados, estudantes de direito e público em geral

Ingressos: R$ 30 (advogados e público-geral) R$ 15 (estudantes e jovens advogados)

Inscrições: bit.ly/SimposioDiversidadeSexualDoAgreste