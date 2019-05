Mutirão do Procon com a Celpe e a Compesa é prorrogado em Caruaru

NE10 Interior

A ação está acontecendo na sede do Procon na Avenida Rio Branco, 315, no centro da cidade, e os clientes poderão renegociar dívidas. Foto: Janaina Pepeu

O mutirão de atendimento do Procon em parceria com a Compesa e a Celpe foi prorrogado por mais uma semana em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A ação está acontecendo na sede do Procon na Avenida Rio Branco, 315, no centro da cidade, e os clientes poderão renegociar dívidas.

Pela Compesa será concedido um desconto considerável, tanto para pagamento da dívida à vista, quanto para pagamento parcelado. No parcelamento, será solicitado o pagamento de uma entrada. A Compesa atende nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21).

Já a Celpe oferece facilidades para o cliente residencial (entrada de 20% e restante em nove parcelas, com a retirada de juros e multas de atrasos) e para o cliente comercial, rural e industrial (retirada de 100% de juros e multas por atrasos, entrada de 30% e o restante em três parcelas). A Celpe estará no mutirão entre os dias 20 e 24.