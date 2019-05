Milhares de fiéis participam da 6ª Festa de Frei Damião em Caruaru

NE10 Interior

Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

Milhares de fiéis saíram a pé de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, até o memorial do Frei Damião, que fica na comunidade do Juriti, às margens da BR-104, na zona rural do município. Eles foram agradecer as graças alcançadas e rezaram aos pés da estátua de Frei Damião.

