Homem morre afogado em barragem de Venturosa

O corpo da vítima já foi liberado do IML Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

Um homem morreu afogado durante esse fim de semana na cidade de Venturosa, no Agreste de Pernambuco. Rinaldo Alves dos Santos, 47 anos, estava com amigos quando entrou para tomar banho em uma barragem.

Porém, devido à profundidade do reservatório, ele não conseguiu voltar à superfície e faleceu. O corpo foi liberado do Instituto de Medicina Legal (IML) no fim da manhã desta segunda-feira e será velado na casa em que ele morava.