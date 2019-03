Polícia alerta para crimes de "saidinhas de banco" em Caruaru

NE10 Interior

Suspeitos levaram vítima para fora da agência bancária Foto: reprodução/TV Jornal

A Polícia Civil de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está alertando para a prática de crimes de "saidinha de banco" na cidade. Uma imagem divulgada pela polícia mostra o momento em que dois suspeitos estão entrando em um estabelecimento próximo à agência bancária junto com uma vítima.

De acordo com a delegada Rita de Cássia, geralmente o suspeito deixa cair algum objeto, a vítima pega e ele simula estar agradecido. Em seguida, chama a pessoa para outro local, prometendo um agradecimento. Depois, anuncia o assalto. "Estamos divulgando essas imagens para que a população tome conhecimento e se previna. Não se deve confiar em pessoas conhecidas", orientou a delegada.

Se alguém tiver alguma informação sobre os dois suspeitos que aparecem nas imagens, podem entrar em contato com a Delegacia do Salgado ou com o Disque Denúncia: (81) 3719.4545.