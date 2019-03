Motociclista morre após ser atingido por carro roubado em São Bento do Una

NE10 Interior

Carro atingiu motociclista, que não resistiu e faleceu Arte: NE10

Um motociclista morreu nessa quarta-feira (20) após um acidente em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. Nilton Almeida da Silva, 23 anos, trafegava por uma via quando foi atingido por um carro.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que o veículo era roubado e o acidente teria sido provocado por criminosos em fuga. O motociclista não resistiu e faleceu no local.

O carro foi abandonado e os homens fugiram. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.