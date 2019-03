Linhas da zona rural de Caruaru terão valor da passagem reajustada

NE10 Interior

Algumas linhas da zona rural tiveram os valores reajustados Foto: reprodução/TV Jornal

A Associação das Empresas de Transporte de Passageiros de Caruaru (AETPC) oficializou nessa quarta-feira (20) a criação da Zona Rural 4, junção de linhas rurais que terão o valor das passagens ajustadas.

O novo valor das passagens empregadas na R4 será de R$ 3,15 para tarifa embarcada; R$ 2,84 para usuários do LEVA Comum; R$ 3,70 para usuários do LEVA Vale Transporte e R$ 1,82 para usuários do LEVA Servidor e Estudante. As mudanças passam a vigorar no próximo domingo (24).

Confira as linhas que compõem a R4:

Nossa Senhora das Graças/Caruaru

Peladas/ Caruaru

Murici / Caruaru

Lagoa Paulista / Caruaru

Serra dos Cavalos / Caruaru

Taquara de São Pedro / Caruaru

Maniçoba/ Caruaru via Xique-xique

Nina Liberato / Caruaru

Lajedo do Cedro / Caruaru

Serra Velha / Caruaru

Rafael / Caruaru

Vasco / Caruaru

Agreste de Pau Santo / Caruaru

Terra Vermelha / Caruaru

Brejo Velho / Caruaru

As demais linhas da zona rural não terão o valor alterado.