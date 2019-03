Ibirajuba é cidade com mais alto índice de pacificação de Pernambuco

NE10 Interior

Município de Ibirajuba tem o mais alto índice de pacificação Foto: divulgação/Prefeitura de Ibirajuba

O município de Ibirajuba, no Agreste de Pernambuco, foi o com mais alto índice de pacificação, de acordo com dados do Ranking de Pacificação do projeto Cidade Pacífica do Ministério Público de Pernambuco. Na sequência estão Cabrobó e Lagoa Grande, no Sertão, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Caruaru, também no Agreste, está em sexto lugar.

De acordo com o MPPE, Cabrobó oscilava entre o terceiro e o quarto lugar, adotou diversas medidas para coibir a violência e alcançou a segunda posição. O principal objetivo do ranking é informar o quanto cada município avançou após a adoção de medidas concretas por parte dos gestores públicos para reduzir os índices de criminalidade e aumentar a sensação de segurança dos moradores.

O ranking tem como base os dados de criminalidade divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e os municípios passam a ser acompanhados após assinar Termo de Cooperação Técnica para adesão ao Cidade Pacífica. Desta forma, é possível para o MPPE avaliar o quanto houve de mudança de um período a outro e o quanto cada cidade se esforçou para mudar o cenário de insegurança.

Cidade Pacífica

O município pode aderir ao Cidade Pacífica por meio de convênio firmado com o MPPE, por intermédio da promotoria local, e devem implementar no mínimo sete eixos, de acordo com a sua realidade. "São medidas simples que aumentam a sensação se segurança da população, como, por exemplo, melhorar a iluminação das ruas. As pessoas se sentem mais confortáveis em sair de casa, trazendo mais trânsito para os espaços públicos, e os criminosos se sentem mais inibidos em cometer alguma violência", comentou o promotor de Justiça Luís Sávio Loureiro.

As prefeituras podem apresentar medidas distribuídas em nove eixos temáticos propostos pelo MPPE. São eles: Guarda Municipal pacificadora; segurança nos estabelecimentos comerciais/bancários; esporte pacificador/cultura/lazer; mesa municipal de segurança; proteção integrada pacificando escolas; empresas solidárias; transporte pacificador; iluminação pacificadora; e pacificando bares e similares (operação Bar Seguro).

O Índice de Pacificação é representado numa escala de 0 a 5, na qual 0 indica um município menos pacificado. Quanto mais próximo de 5, maior o nível de pacificação do município. O indicador é calculado a partir de uma média ponderada entre os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), aos quais foram atribuídos os pesos de 80% e 20%, respectivamente.

O índice possibilita gerar o ranking dos municípios com maior nível de pacificação. Também é possível comparar o desempenho dos municípios entre períodos diferentes e avaliar o quanto mudou de um período para o outro. Esse percentual de variação do índice de pacificação possibilita destacar o esforço de cada município em mudar o cenário da criminalidade.

Confira o ranking:

1. Ibirajuba

2. Cabrobó

3. Lagoa Grande

4. Orocó

5. Petrolina

6. Caruaru

7. Cachoeirinha

8. Santa Maria da Boa Vista

9. Floresta

10. Altinho

11. Bezerros

12. Escada

13. Igarassu

14. Gravatá

15. Cupira