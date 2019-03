1º Exposição Louças de Barro tem peças feitas por mulheres do Alto do Moura

NE10 Interior

Quem gostar das peças pode encomendá-las às artesãs Foto: reprodução/TV Jornal

A 1º Exposição Louças de Barro traz peças feitas por mulheres do Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O evento é uma novidade, já que antes só eram realizadas exposições de peças figurativas, ou seja, de bonecos.

A exposição acontece no Villa Prime Alto do Moura, das 8h às 12h e das 14h às 17h até o próximo domingo (24). Quem gostar das peças pode encomendá-las às artesãs.

Veja na reportagem do "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: