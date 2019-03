Moradores fazem protesto e interditam estrada do Juá, em Caruaru

NE10 Interior

Protesto foi realizado na estrada do Juá, na zona rural de Caruaru Foto: WhatsApp/TV Jornal Interior

Os moradores da Vila do Juá, na zona rural de Caruaru, Agreste de Pernambuco, realizaram nesta quarta-feira (20) um protesto na estrada do Juá, impedindo a passagem de veículos com a queima de pneus no local.

O grupo protestou e reivindicou melhorias após a água invadir algumas casas na região por causa da chuva na noite dessa terça-feira (19). Os moradores alegam que a causa teria sido uma obra de pavimentação na estrada.

A Secretaria de Urbanismo e Obras informou que equipes de prontidão já estiveram no local e verificaram toda a situação da área. De acordo com a nota, a secretaria agendou os serviços emergenciais para a tarde desta quarta-feira (20). Além disto, a pasta informou que toda parte de drenagem da Estrada do Juá já faz parte do projeto original e também será executada na localidade.