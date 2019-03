Caruaru recebe visita da Fundação Cultural de Patos para falar do São João

NE10 Interior

Objetivo da visita foi conhecer melhor o funcionamento do São João de Caruaru Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

A prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebeu nessa terça-feira (19) uma visita de integrantes da prefeitura de Patos, município do estado da Paraíba. O objetivo da visita foi conhecer melhor o funcionamento do São João de Caruaru.

"A Fundação Cultural de Patos (FUNDAP) tem este ano a responsabilidade de organizar e realizar o São João como um todo. Conhecendo e sabendo da dimensão do São João de Caruaru, a gente vem beber dessa experiência, trocar contatos", disse o presidente da FUNDAP, Deleon Souto.

Para o presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, Rubens Júnior, o São João do município tem a função de difundir a festa do Nordeste para o Brasil.