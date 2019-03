Caminhão carregado com calçados falsificados é apreendido em Garanhuns

NE10 Interior

Calçados falsificados imitavam marcas famosas Foto: divulgação/PRF

Um caminhão carregado com 3.146 pares de calçados falsificados foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa terça-feira (19) durante fiscalização na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PRF, o motorista de 31 anos informou que a mercadoria havia saído de Conselheiro Lafaiete (MG) e seria entregue em Natal (RN).

Durante a abordagem, no quilômetro 99 da rodovia, o motorista apresentou uma nota fiscal de 30 toneladas de ferro sílico, mas após verificar a carroceria, os policiais também encontraram 386 caixas e 29 embalagens com tênis, sandálias e sapatênis que imitavam marcas famosas.

O motorista disse à PRF que iria receber 10% do valor dos calçados para realizar o transporte. O suspeito afirmou ainda que a empresa que ele trabalha não sabe da prática desta atividade. Ele foi levado para a Delegacia de Garanhuns com o veículo e a mercadoria.

O homem deve responder pelo crime previsto no artigo 190 do Código de Propriedade Industrial, para quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada de outrem, no todo ou em parte. A pena é de um a três meses de detenção ou multa.