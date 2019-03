Sem GTA, parte dos vendedores não puderam participar da Feira de Gado nesta terça

NE10 Interior

Vários vendedores não puderam participar da feira nesta terça Foto: reprodução/TV Jornal

A exigência da Guia de Trânsito Animal (GTA) por parte da fiscalização da Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, fez com que vários vendedores não pudessem participar da Feira de Gado nesta terça-feira (19). Eles não puderam tirar o documento por causa de uma paralisação da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro).

Veja na reportagem do "Por Dentro", da TV Jornal Interior: