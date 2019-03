Quadro Vem Comigo mostra viagem à Argentina; confira

NE10 Interior

Arquitetura é um dos fortes da Argentina Foto: reprodução/TV Jornal

O Quadro Vem Comigo estreou no sábado (18) no programa "Sobretudo", da TV Jornal Interior. No primeiro episódio, Wagnner Sales mostrou Buenos Aires, na Argentina. O Obelisco, a Casa Rosada, e a província de Tigre são alguns dos locais visitados. Até brasileiro, ou melhor, pernambucano, Wagnner encontrou por lá.

Confira: