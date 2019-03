Mulher é encontrada morta dentro de açude em Brejo da Madre de Deus

NE10 Interior

Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta no açude do Machado, na zona rural de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, nessa segunda-feira (18).

Maria Juliete da Silva estava desaparecida desde o último domingo (17). O corpo dela foi encontrado por moradores próximo a plantas que estavam dentro do açude.

De acordo com populares, ela estava trabalhando em uma das barracas que ficam perto do açude quando desapareceu. A polícia foi acionada e vai investigar o caso.