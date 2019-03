Márcia Fellipe é confirmada no 18° Festival do Jeans de Toritama

NE10 Interior

Márcia Fellipe é uma das atrações do evento Foto: divulgação

O 18º Festival do Jeans de Toritama, no Agreste pernambucano, será realizado entre os dias 2 e 4 de maio reunindo artistas como Márcia Fellipe e a dupla Bruno & Marrone.

A cantora irá compor a grade de artistas que deverão se apresentar nessa edição da festa. De acordo com a assessoria do festival, outra grande atração será confirmada nos próximos dias. A programação completa do evento ainda não tem data para ser divulgada.

O festival conta com stands, shows, rodadas de negócios, exposições, feiras e desfiles voltados ao público, que inclui investidores, autoridades, empresários e imprensa. Uma coletiva de imprensa será marcada para divulgar as novidades desse ano.