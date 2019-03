Fiscalização apreende 129 aves em Taquaritinga do Norte, no Agreste

NE10 Interior

Diversas espécies de aves foram apreendidas na fiscalização Foto: divulgação/CPRH

Filhotes de jabuti também foram resgatados Foto: divulgação/CPRH

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) em conjunto com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) apreenderam 129 aves no município de Taquaritinga do Norte, Agreste de Pernambuco, durante uma intervenção iniciada na semana passada. Participaram ainda equipes da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) e Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma).

Na ação, foram resgatadas diversas espécies de aves, entre elas galo-de-campina; sanhaçu; cravina; trinca-ferro; periquito-da-caatinga; golinho; papa-capim; concriz; canário-da-terra; um casal de pintassilgo-do-nordeste e um pintor-verdadeiro, os dois últimos ameaçados de extinção. No local também foram encontrados dois filhotes de jabuti.

Áreas de desmatamento ilegal foram identificadasFoto: divulgação/CPRH

De acordo com o MPPE e a CPRH, os responsáveis pelos imóveis em que os animais foram encontrados responderão por crime ambiental. As multas aplicadas durante a ação somam R$ 101,5 mil.

Durante a fiscalização, foi identificado ainda o desmatamento ilegal em três áreas, totalizando onze hectares. Houve embargo imediato dos locais, mas os autos de infração ainda não fora emitidos, pois os proprietários não foram localizados durante a fiscalização.