Estevam Soares não é mais o técnico do Central

Estevam Soares foi desligado do Central nessa segunda-feira Foto: divulgação/Central

O técnico Estevam Soares foi desligado do Central na tarde dessa segunda-feira (18) após uma reunião com o departamento de futebol. A assessoria do clube informou que o auxiliar-técnico Catende será o comandante da área técnica no confronto desta quarta-feira (20) contra o Salgueiro pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. A partida será no Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no Sertão.

O agora ex-técnico esteve à frente da partida por 13 jogos, sendo 10 oficiais e três amistosos. Foram cinco vitórias, cinco derrotas e três empates. Através das redes sociais, o clube desejou boa sorte ao treinador nos próximos projetos. Os motivos do desligamento do treinador não foram informados. No último domingo (17), o Central sofreu uma derrota para o Sport em casa, por 2 a 1.

O Central está na 5ª colocação na classificação do Campeonato, atrás de Sport, Náutico, Santa Cruz e Salgueiro. "Nada está perdido, cada jogo tem sua história. Vamos em busca do resultado positivo e continuar na briga pelo título Estadual", publicou o clube.