Comerciante é baleado, cai em ribanceira e morre na BR-423, em Lajedo

Comerciante de Canindé do São Francisco, em Sergipe, foi assassinado na BR-423, em Lajedo Foto: divulgação

Um comerciante morreu após ser baleado e sofrer um acidente na BR-423, na zona rural de Lajedo, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, Simon Tiago Moreira dos Santos, 34 anos, que mora em Canindé do São Francisco, em Sergipe, e o amigo, também comerciante de 42 anos, morador de Delmiro Gouveia (AL) estavam viajando das cidades natais para fazer compras na Feira da Sulanca, em Caruaru.

Quando passavam pela BR-423 na noite dessa segunda-feira (18), eles foram interceptados por pessoas que estavam em uma caminhonete. Os integrantes do veículo efetuaram vários disparos contra o carro em que as vítimas estavam. Simon Tiago, que dirigia o veículo, foi atingido por um tiro nas costas. Ferido, ele perdeu o controle do carro e caiu em uma ribanceira.

A polícia informou que o comerciante morreu no local poucos minutos depois, antes da chegada do socorro. O amigo da vítima não ficou ferido e disse à polícia que em nenhum momento foi anunciado um assalto. Os criminosos fugiram e não foram localizados.

O amigo da vítima disse à polícia que nem ele nem o comerciante tinham antecedentes criminais. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste. A Polícia Civil vai investigar o caso.