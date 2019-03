Vigilantes continuam com salários atrasados em Caruaru

NE10 Interior

Vigilantes trabalham na empresa Mandacaru Vigilância Foto: reprodução/TV Jornal

Cerca de 400 vigilantes que trabalham na empresa Mandacaru Vigilância e atuam em hospitais públicos estaduais estão com salários atrasados há dois meses em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Além disto, eles não recebem o vale refeição há nove meses. Outras dezenas de vigilantes que prestam serviço em escolas municipais passam pelo mesmo problema.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior:

Por meio de nota, a Mandacaru informou que a princípio, as denúncias são improcedentes e inverídicas. A empresa disse que realiza junto ao Governo do Estado uma verificação mais detalhada da "possibilidade da existência de eventuais pendências isoladas". De acordo com a Mandacaru, no caso de ser constatada alguma irregularidade, a empresa se manifestará novamente.