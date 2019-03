Santa Cruz do Capibaribe realiza atividades em alusão ao Dia da Água

NE10 Interior

Ações são alusivas ao Dia da Água em Santa Cruz do Capibaribe Foto: divulgação/Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe

Entre os dias 18 e 24 de março, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, realiza em comemoração ao Dia da Água (22 de março) atividades relacionadas à preservação do meio ambiente.

Nesta segunda-feira (18), acontece o lançamento do projeto Educação Ambiental nas escolas. A equipe da Gerência visita as instituições municipais e estaduais, levando o tema a debate com os alunos e equipe escolar. Serão distribuídos coletores de óleo vegetal em diversos pontos da cidade.

“A água simboliza a vida, por isso preparamos uma programação voltada para a preservação do ser humano e de seu acesso a esse recurso” enfatiza Marivaldo Andrade, gestor de Meio Ambiente.

No Dia da Água (22), serão discutidos o direito e o acesso à água pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe (Cobh Capibaribe), com uma audiência pública na Câmara de Vereadores abordando o tema “O acesso à água no Alto Capibaribe”, a partir das 9h30.

Do dia 18 até 23 de março, haverá distribuição de mudas de plantas no Parque Florestal, durante todo o dia, até às 21h, no intuito de incentivar a arborização no município. Já no domingo (24), as mudas serão levadas até o Cidade Lazer para distribuição.