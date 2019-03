Polícia já identificou sete suspeitos de integrar esquema de golpe em faculdade de Caruaru

NE10 nterior

Delegado Thiago Henrique investiga o caso Foto: reprodução/Facebook

O delegado Thiago Henrique, que investiga um suposto golpe sofrido por cerca de 500 estudantes da Unifavip/Wyden em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, já identificou sete suspeitos de integrar o esquema. Pelo menos um deles é funcionário da faculdade.

"Já identificamos o cabeça, que dava o suporte com os cartões clonados", revelou o delegado. Os depoimentos das vítimas serão colhidos ao longo desta semana para dar prosseguimento às investigações.

Relembre o caso

O suposto esquema que envolvia o pagamento das mensalidades da faculdade foi descoberto na semana passada após a instituição de ensino identificar um rombo no departamento financeiro.

De acordo com a polícia, as vítimas relataram que um grupo de alunos formou um clube que supostamente oferecia descontos de 20% na mensalidade da faculdade. A partir da participação no clube, os alunos entregavam o valor da mensalidade para os integrantes, e o clube se encarregaria de repassar os valores para a instituição de ensino, o que não acontecia.

O delegado afirmou que existe a suspeita de participação de funcionários da faculdade no esquema, já que no portal acadêmico utilizado pela instituição de ensino constava que as mensalidades tinham sido quitados.

Ainda não é possível precisar qual o valor do prejuízo para os alunos e para a faculdade, mas a estimativa é de que o rombo seja milionário, uma vez que centenas de estudantes teriam sido vítimas e existem mensalidades com valor acima de R$ 1 mil. Alguns alunos ouvidos pela TV Jornal Interior informaram que tiveram prejuízos de mais de R$ 3 mil.

O Centro Universitário Unifavip/ Wyden informou por meio de nota que também foi prejudicado pelo caso e que desconhece o referido clube de descontos para alunos. A instituição abriu um procedimento interno para a apuração do caso e resolução do tema. A faculdade colocou-se à disposição para quaisquer dúvidas e afirmou que a instituição tem uma Ouvidoria e um núcleo de atendimento ao aluno e financeiro para orientar e esclarecer os estudantes.