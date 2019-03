Corrida Kids Run, da TV Jornal Interior, atrai criançada em Caruaru

NE10 Interior

Crianças e adolescentes participaram da corrida no Polo Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal Interior

A Corrida Kids Run foi realizada no último sábado (16) no Polo Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O evento atraiu dezenas de crianças de três a 15 anos. Além da corrida, a criançada teve à disposição diversas opções de lazer, como oficina de slime, entre outros.

Veja na reportagem do "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: