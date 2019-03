Bebê morre engasgada após ser alimentada com farinha e água em Caruaru

NE10 Interior

Bebê chegou a ser levada para o Hospital de Toritama, mas não resistiu Foto: reprodução/TV Jornal

Uma bebê de dois meses morreu no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Toritama, no Agreste de Pernambuco, após se engasgar no Sítio Lages, na zona rural de Caruaru, também no Agreste.

A criança teria se engasgado após ser alimentada por uma mistura de farinha e água. A informação recebida pelos vizinhos era de que a família não tinha condições de comprar leite para a menina.

Veja na reportagem do "Por Dentro", da TV Jornal Interior: