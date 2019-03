Agreste Tex começa nesta terça-feira em Caruaru

NE10 Interior

Feira deve atrair 11 mil pessoas e movimentar mais de R$ 280 milhões Foto: divulgação/Agreste Tex

A Agreste Tex, considerada uma das maiores feiras de tecnologia para a indústria têxtil e de confecção da região, começa nesta terça-feira (19) no Polo Caruaru, em Caruaru (PE). O evento, que segue até sexta-feira (22), deve atrair 11 mil pessoas e movimentar mais de R$ 280 milhões.

Na feira, produtores locais e público em geral poderão conhecer o que há de mais novo em máquinas, equipamentos, matérias-primas e aviamentos através do contato com mais de 300 marcas, representadas por mais de 80 expositores. O evento é realizado pelo Febratex Group e pela Associação Comercial de Caruaru (Acic).

Este ano, a Agreste Tex ocupa uma área 50% maior à da edição anterior, em 2016. Além da feira, o evento conta com o Fórum Agreste Tex, programação com mais de 20 palestras, debates e workshops.

Serão mais de 16 horas de programação com marcas e personalidades que irão falar principalmente de capacitação pessoal, inovação tecnológica e sustentabilidade socioambiental da indústria da moda. As inscrições para a Agreste Tex são gratuitas e podem ser feitas através do site oficial da feira: www.agrestetex.com.br.

Confira a programação:

Terça-feira (19)

16h às 16h45 - Denim School - Convidado: Ivan Badin - AUDACES – Por que a moda e a confecção nunca mais serão as mesmas?

17h às 17h45 - Denim School - Fabiano Reis – Gestão dos processos e produtos jeanswear.

18h às 18h45 - Robi Spatti – Jeanswear Fashion Street - Direto das vitrines de Londres, Milão, Barcelona, Paris e Nova York.

19h às 19h30 - Global Química & Moda (GQM) - Business Experience - Anselmo Felipe | Senai - Agregação de valor na indústria de confecções: mude a forma de enxergar o processo!

19h30 às 20h - Global Química & Moda (GQM) - Business Experience - Fabio Tolosa | gerente de Produto LFP da Epson - Tecnologia em impressão digital

20h às 20h30 - Global Química & Moda (GQM) - Business Experience - Roberto Vilela | consultor empresarial - Empreendedor S.A

20h30 às 21h - Global Química & Moda (GQM) - Business Experience – Arena de ideias - Roberto Vilela (consultor empresarial), Allan Carneiro (diretor da Zuzinha Kids/Diretor Geral do Moda Center) e Saulo de Tarso Paiva de Oliveira (diretor da Innovi Representações Comerciais)

21h às 21h45 - Impressão e Cores - João Barcellos - Sustentabilidade: entre gráficos e têxteis

Quarta-feira (20) (Fórum Avil)

16h às 16h45 - Etiqueta Certa – Karine Liotino - Ferramentas para aumentar a produtividade das confecções: case Etiqueta Certa.

17h às 17h45 - Use Fashion - Raquel Leão - Direcionamentos de estilo (Verão 2019/20) – Materiais, peças-chave, modelagens e cores.

18h às 18h45 - Use Fashion - Raquel Leão - Jeanswear e Esportivo (Verão 2019/20) Lavagens, beneficiamentos, peças-chave, modelagens, pontos fortes. (jeans) - Materiais, cores, modelagens peças-chave e pontos fortes (esportivo).

19h às 21h – Painel Avil de Informações e trocas de experiências - Moda, a força do Agreste - Sr. Luciano Ferreira (Diretor Presidente da Avil Têxtil), Sr. Edilson Tavares (Diretor da Mamute Lavanderia e Prefeito da Cidade de Toritama), Sr. João Bezerra (Diretor das empresas Etical - Etiquetas e Metais e Diretor da Unidade Regional Agreste da FIEPE), Sr. José Gomes Filho, Menininho (Diretor da Jogoff Moda Masculina e Síndico do Moda Center Santa Cruz) e Sr. Deoclecio Nascimento (Diretor da Kikorum Jeans Wear).

Quinta-feira (21)

16h às 16h45 - NTCPE - Marcelo Prado (IEMI) - O Futuro é Azul para o Jeanswear no Brasil (Dimensões, Oportunidades e Desafios para as confecções brasileiras de Jeanswear).

17h às 17h45 - NTCPE - Maria José Orione (IED) - O Futuro do negócio Jeans.

18h às 18h45 - NTCPE - Sueli Pereira (Santista) - Tendências Jeanswear Verão 2020

19h às 19h45 - NTCPE - Mesa redonda com todos os participantes.

20h às 20h40 - ABTT - Julio Caetano Horta Barbosa Cardoso - A cadeia têxtil brasileira sob a ótica do chão de fábrica.

20h40 às 21h20 - ABTT - Fernando Moebus - A 4ª Revolução industrial e seus impactos na indústria têxtil e de confecção.

21h20 às 22h - ABTT - Reinaldo Rozzatti - Administração Logística na empresa

Sexta-feira (22)

16h às 16h45 - Paulo Rabelo - Indústria 4.0, futuro ou presente?

17h às 17h45 - II Seminário de negócios e tendências de moda (Cativa) - Natália Pimentel - Comunicação, Redes sociais e Negócios: Desafios de um mundo em transformação.

18h às 18h45 - II Seminário de negócios e tendências de moda (Cativa) – Narah Pryscilla Bezerra Leandro – Cases de sucesso da moda no marketing digital

19h às 21h - Debate: A moda e as novas economias. Mediação: Germana Uchoa (Espaço Garimpo) – Participação: Leopoldo Nobrega (Arte Plenna) e Mariana Monteiro (Ourela)