1ª Exposição de Louças de Barro será realizada em Caruaru nesta terça

Exposição de Louças de Barro será realizada em Caruaru Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

1ª Exposição de Louças de Barro acontecerá nesta terça-feira (19) em Caruaru, Agreste de Pernambuco. O evento será realizado na Villa Prime Alto do Moura (antiga Sala de Reboco) e terá início às 16h.

A exposição contará com a presença de artesãs do grupo "Em busca de sabedoria", formado por mais de 70 mulheres da comunidade do Alto do Moura. Pratos, chaleiras, peças para cozinha e outros utensílios serão produzidos exclusivamente para a exposição.

"A realização do evento no Dia do Artesão é uma forma de celebrar os artistas da região e uma oportunidade de reconhecimento e homenagem para Severino Vitalino, filho do Mestre Vitalino, que faleceu neste ano", diz José Pereira, secretário da Feira.

O evento será produzido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, através da Secretaria Extraordinária da Feira, com o objetivo de homenagear os artesãos no dia 19 de março, data comemorativa para o profissional desta arte manual.