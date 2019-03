Vereador de Caruaru apresenta projeto para colocar nome de Marielle Franco em avenida

NE10 Interior

Projeto é de autoria do vereador Daniel Finizola Foto: Geraldo Mendonça/divulgação

O vereador de Caruaru, no Agreste, Daniel Finizola (PT), apresentou um projeto de lei solicitando que o nome da avenida que dá acesso ao câmpus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na cidade, que não tem registro oficial, passe a ser Avenida Marielle Franco. O projeto foi apresentado na sessão dessa quinta-feira (14), dia em que o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro completou um ano.

O PL segue para as comissões responsáveis pela apreciação e em seguida será posto em votação pelos vereadores. "Pra nós, pra nossa luta, esse gesto é importante demais, ainda por cima, por um detalhe simbólico: é a avenida que dá acesso à Universidade Federal de Pernambuco, num campus interiorizado. Marielle fazendo parte do caminho da educação, da resistência e da luta", disse o vereador.

O caso

Marielle Franco, do PSOL do Rio, e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados no dia 14 de março de 2018, na saída de uma agenda política na Casa das Pretas. A vereadora era conhecida pela luta em favor das mulheres, dos negros e dos pobres. Na última terça-feira (12), dois suspeitos de matá-los foram presos. A investigação tenta descobrir se houve um mandante do crime.