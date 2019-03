Tacaimbó é a 6ª cidade a ser beneficiada pelas águas do Rio São Francisco

NE10 Interior

Sistema da Adutora do Agreste-Moxotó possibilita chegada das águas do Velho Chico ao Agreste Foto: divulgação/Compesa

A cidade de Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco, é a sexta cidade a ser beneficiada pela chegada das águas do Rio São Francisco. Outros quatro municípios serão contemplados, alcançando uma população de 400 mil pessoas. Os bairros do Centro e a Rua Velha são as primeiras localidades atendidas pelo novo sistema e em cerca de 20 dias toda a cidade será abastecida, ainda em fase de teste. Arcoverde, Pesqueira, Belo Jardim, Sanharó e São Bento do Una já estão utilizando o novo sistema de transposição do rio.

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) adianta que o calendário de distribuição não será alterado de imediato em virtude da situação dos dois mananciais que atendem a cidade, a Barragem do Bitury e a Barragem Tabocas-Piaça, que estão em colapso, e pré-colapso, respectivamente. Ambas estão localizadas na cidade de Belo Jardim.

O abastecimento só foi possível graças a Adutora do Moxotó, que se integrou às tubulações, já assentadas da Adutora do Agreste. Alagoinha, Pedra, Venturosa e São Caetano serão as próximas cidades a serem atendidas pelo Sistema da Adutora do Agreste-Moxotó.