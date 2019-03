Paulo Câmara visita obras hídricas no Agreste de Pernambuco

NE10 Interior

Fornecimento de municípios do Agreste está sendo feito por um sistema integrado da Adutora do Agreste (foto) e a do Moxotó Foto: Aluísio Moreira/divulgação

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), visita nesta sexta-feira (15) obras hídricas na região do Agreste Central. Em Belo Jardim, ele confere o andamento do ciclo de abastecimento local com a água da Transposição do Rio São Francisco. Com vazão de 175 litros por segundo, o fornecimento está sendo feito exclusivamente por meio do sistema integrado de abastecimento das adutoras do Agreste e do Moxotó. Antes, a cidade dependia do Sistema Bitury, cuja barragem está em colapso.

Estão sendo investidos R$ 400 milhões para a execução dos lotes 1 e 2 da 1ª Etapa do Sistema Adutor do Agreste, que contemplam o abastecimento de Belo Jardim e mais nove cidades. Belo Jardim é a terceira cidade da região a receber água da transposição pela Adutora do Agreste integrada à do Moxotó. Outras 150 mil pessoas de Arcoverde e Pesqueira também são abastecidas pelas águas do Velho Chico.

A Adutora do Moxotó foi construída por meio de uma parceria entre o Governo de Pernambuco e o Ministério da Integração Nacional. O investimento foi de R$ 85 milhões. De acordo com o Governo, a adutora foi alternativa adotada para antecipar a chegada da água do Rio São Francisco para 400 mil pessoas na região Agreste.

Em seguida, o governador segue para o distrito de Igrejinha, em Tacaimbó, para visitar as famílias beneficiadas com o programa de abastecimento de água. A última parada será em Cachoeirinha, também no Agreste, onde o novo Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Cabanas será inaugurado. O sistema contará com o fornecimento de água do Sistema Adutor do Agreste. Cerca de 3 mil habitantes locais serão beneficiados. A obra recebeu um vestimento de R$ 1 milhão.