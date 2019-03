Motociclista fica ferido após colisão com carro e caminhão em Caruaru

NE10 Interior

Acidente aconteceu no km 127 da BR-232, em Caruaru Foto: divulgação/PRF

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro e ser atingido por um caminhão no quilômetro 127 da BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no fim da tarde dessa quinta-feira (14).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto estava ultrapassando um carro, colidiu na lateral dele e foi jogado para a contramão da rodovia. Em seguida, foi atingido pelo caminhão.

Motociclista ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional do AgresteFoto: divulgação/PRF

O motociclista foi socorrido para o Hospital Regional do Agreste (HRA). Segundo a PRF, o caminhão não estava no local quando a equipe chegou.