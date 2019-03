Homem rouba objetos de apartamento do Central em Caruaru

NE10 Interior

Suspeito aparece com os objetos roubados em imagem da câmera de segurança Foto: reprodução/TV Jornal Interior

A polícia está em busca de um homem que roubou objetos do apartamento onde fica parte da comissão técnica do Central, na Rua São Paulo, vizinho ao Estádio Lacerdão, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com o Departamento de Comunicação do clube, o suspeito conseguiu levar um par de tênis, uma televisão e um notebook, que tinha informações sobre a análise de desempenho do clube.

Segundo a administração do Central, no apartamento moram o auxiliar técnico Catende, o preparador de goleiros Izaías Dantas e o analista de desempenho Artur Leonardo. Câmeras de segurança conseguiram captar imagens de um homem que aparece com os objetos.