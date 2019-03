Gravatá recebe programação cultural no aniversário de 126 anos

NE10 Interior

Programação será no Mercado Cultural de Gravatá Foto: divulgação/Prefeitura de Gravatá

A cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, comemora 126 anos de emancipação política nesta sexta-feira (15). A data terá uma programação especial no Mercado Cultural, com shows nesta sexta (15), no sábado (16) e no domingo (17).

O mercado cultural, conhecido como o antigo “Mercado de Charque”, é um dos prédios mais antigos do município. Com uma arquitetura que remete às fachadas do início do século XX e faz referência à própria história da cidade, o mercado recebe grandes apresentações de artistas regionais, que mantêm viva a cultura nordestina através de grandes clássicos do autêntico forró pé de serra. O espaço é referência na gastronomia regional, possui cerca de 40 boxes com várias opções gastronômicas.

Confira a programação:

Sexta-feira (15)

15h- Bruno César e banda.

Sábado (16)

14h- Waldir Lira e banda.

Domingo (17)

15h- Romario Diniz e banda.