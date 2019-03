Em Caruaru, 40% dos homicídios não foram solucionados

NE10 Interior

Famílias esperam resolução de crimes contra entes queridos Foto: reprodução/TV Jornal

Cerca de 40% dos homicídios registrados em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nos últimos dois anos não foram solucionados. No Estado, mais de 10 mil famílias esperam pela resolução dos crimes contra os entes queridos. De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis, um dos motivos para isto é o déficit de investigadores na corporação.

Veja na reportagem do "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: