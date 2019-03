Vídeo: raios chamam a atenção durante chuva em Garanhuns

NE10 Interior

Raio atingiu poste no Conjunto Viana e Moura, em Garanhuns Foto: reprodução de vídeo

Os moradores de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, ficaram assustados com a ocorrência de raios nessa quarta-feira (13) na cidade. Um vídeo registrado pelo filho do gerente do Departamento de Cultura, Luís Seixas, mostra o momento em que um raio atinge um poste na área do Conjunto Viana e Moura. Segundo ele, a chuva durou cerca de uma hora, mas caíram vários raios.

De acordo com o meteorologista Romilson Ferreira, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a ocorrência de raios na região é muito comum e está relacionada a um fenômeno denominado zona de convergência intertropical, que está favorável a chuvas.

Nessa quarta-feira (13), a velocidade máxima dos ventos atingiu 50 km/h na cidade. A velocidade normal varia entre 7 e 8 km/h. Ainda conforme os dados da Apac, das 7h da quarta até as 7h desta quinta não houve precipitação significativa em Garanhuns. A prefeitura do município informou que não foram registrados transtornos.

A previsão do tempo para a tarde e noite desta quinta e para todo o dia de sexta-feira (15) é de chuva fraca a moderada em toda a região.