Reunião discute planejamento de segurança para o São João de Caruaru

Reunião foi realizada entre integrantes da Diretoria de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco e do 4º BPM Foto: divulgação/Polícia Militar

Uma reunião realizada nessa quarta-feira (13) discutiu o planejamento de segurança para o São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Participaram do encontro oficiais da Diretoria de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco e do 4º Batalhão da PM.

Na reunião, foi apresentado o relatório da operação São João Caruaru do ano passado, assim como as atrações já divulgadas pela prefeitura e os eventos juninos. O objetivo é ajustar e melhorar a atuação da PM para a festa em 2019.

Atrações

A prefeitura já confirmou como atrações o DJ Alok, Xand Avião, Bell Marques, Léo Santana, Elba Ramalho e Fulô de Mandacaru. No início do ano, a cantora Marília Mendonça anunciou em um show que também se apresentará no Maior e Melhor São João do Mundo.