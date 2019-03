Quadro "Vem Comigo" estreia neste sábado no programa Sobretudo

NE10 Interior

Wagnner Sales é apresentador e idealizador do programa Foto: divulgação

O programa Sobretudo, da TV Jornal Interior, estreia neste sábado (16) o quadro "Vem Comigo". O objetivo é mostrar viagens do ângulo de quem está viajando, mas não só com os pontos turísticos tradicionais, e sim os costumes do local visitado e espaços frequentados pelos nativos.

O primeiro destino foi a Argentina. De acordo com o apresentador do Sobretudo e idealizador do quadro, Wagnner Sales, todas as imagens foram feitas em alta qualidade com o uso de um celular. Entre os locais visitados estão o Cemitério da Recoleta, que é o segundo mais visitado do mundo. Os temas abordados vão desde os pontos turísticos, passam pela gastronomia até curiosidades.

Outra proposta do quadro é sempre procurar uma relação entre o destino visitado e Pernambuco. Wagnner chegou a encontrar uma pessoa de Brejo da Madre de Deus, no Agreste, que mora no país vizinho há seis anos. "Esta é uma chance das pessoas que estão em casa conhecerem melhor seus destinos de viagem por uma outra ótica, que não apenas a do turismo, e sim a da curiosidade humana", disse o apresentador.

"Sempre procuramos incrementar alguns temas e assuntos de entretenimento no programa. A proposta do quadro é mostrar o lado turístico dos países, mostrando pontos turísticos, o idioma do país, tirando as dúvidas", pontua o gerente de programação da TV Jornal Interior, Diego Martinelly.