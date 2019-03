Mulheres fazem ato contra reforma da previdência em Caruaru

NE10 Interior

Ato reúne mulheres de diversos movimentos sociais Foto: Giovani Gomes/Rádio Jornal Caruaru

Um ato é realizado no centro de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (14). Um grupo de mulheres protesta contra a reforma da previdência e a violência contra a mulher. O ato também lembra um ano do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e cobra respostas sobre o crime.

De acordo com a cantora Gabi da Pele Preta, as mulheres não têm reconhecida a tripla jornada de trabalho, entre outros fatores. "Foi a partir da luta organizada que a mulher conseguiu avançar em diversos direitos", afirmou.

Entre os movimentos participantes estão o das Trabalhadoras Rurais do Nordeste, Movimento Sem Terra, Massa Mundial das Mulheres, Sabiá, Olga Benário e outros coletivos.