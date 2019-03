MPPE cobra melhorias na educação de internos da Funase de Caruaru

NE10 Interior

Encontro foi realizado no Auditório da Sede das Promotorias de Justiça de Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal Interior

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) realizou uma audiência pública para discutir a educação no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o MPPE, a educação é acompanhada pela 1ª Promotoria de Justiça de Cidadania de Caruaru, com atuação na Defesa da Infância e Juventude e Educação.

O encontro foi realizado nessa quarta-feira (13) no Auditório da Sede das Promotorias de Justiça de Caruaru, localizada na Av. José Florêncio Filho, s/nº, no bairro de Maurício de Nassau. Duas comissões de trabalho foram formadas e uma nova reunião foi agendada para a próxima sexta-feira (22).

