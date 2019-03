Enquete: você é a favor do porte de armas?

NE10 Interior

O ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município de Suzano, em São Paulo, nessa quarta-feira (13), reacendeu o debate sobre o porte de armas no País.

Pela manhã, um jovem de 25 anos e um adolescente de 17, ambos ex-alunos da instituição de ensino, entraram na escola e dispararam contra funcionários e alunos. Dez pessoas morreram e 11 ficaram feridas.

De acordo com as investigações, os atiradores utilizaram um revólver calibre 38, uma besta (arma antiga que se assemelha ao arco e flecha) e uma machadinha. Cercados pela polícia, um dos jovens atirou no outro e depois se matou.

