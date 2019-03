Chuva volta a provocar estragos em Sanharó, no Agreste

NE10 Interior

Árvore caiu em frente à Unidade Mista da cidade Foto: WhatsApp/Rádio Jornal Pesqueira

Chuva provocou alagamentos na cidade Foto: WhatsApp/Rádio Jornal Pesqueira

Fortes chuvas registradas nessa quarta-feira (13) voltaram a provocar estragos na cidade de Sanharó, no Agreste de Pernambuco. Vento forte, relâmpagos e trovões deixaram os moradores assustados.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foram 44 mm de precipitação. As chuvas provocaram a queda de muros e portões, além de alagamentos na cidade.

Uma árvore caiu na frente da Unidade Mista do município e um caminhão tombou às margens da BR-232. Apesar dos incidentes, ninguém ficou ferido.

No dia 15 de fevereiro, uma chuva de 141 mm provocou alagamentos e a perda de móveis e utensílios pelos moradores do bairro do Salgado. Mais de 300 casas em que moram 1.200 pessoas foram atingidas.

Caminhão tombou às margens da BR-232, não houve vítimasFoto: WhatsApp/Rádio Jornal Pesqueira

Em Pesqueira também choveu forte e os moradores chegaram a ficar cerca de 20 minutos sem energia. Por causa disto, as escolas liberaram os aluns mais cedo. Não houve maiores problemas na cidade.