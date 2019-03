4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa acontecerá em Caruaru

NE10 Interior

Conferência irá discutir políticas para a pessoa idosa em Caruaru Foto: divulgação

A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa acontecerá na próxima quarta-feira (20) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. As inscrições serão feitas no dia do evento, que é aberto ao público, às 8h.

Com o tema nacional "Os desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas", a conferência ocorrerá no auditório do Centro Diocesano Jesus Mestre (Rua Garanhuns, 187, bairro Petrópolis), e terá a parceria da Prefeitura Municipal e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Caruaru. O conselho tem o objetivo de formular, coordenar, supervisionar e avaliar a política municipal dos idosos, elaborando proposições e promovendo atividades e campanhas de divulgação.

A professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e cientista politica Ana Maria Barros irá palestrar no evento. Serão trabalhados quatro eixos temáticos: 1º - Direitos Fundamentais na Construção/Efetivação das Políticas Públicas (Estrutura do tema: Saúde, Assistência Social, Previdência, Moradia, Transporte, Cultura, Esporte e Lazer); 2º - Educação: assegurando direitos e emancipação humana; 3º - Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa; e 4º - Os Conselhos de Direitos: seu papel na efetivação do controle social na geração e implementação das políticas públicas.