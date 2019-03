1º Encontro de Participação Política para Mulheres é realizado em Caruaru

NE10 Interior

Deputada estadual Gleide Ângelo (PSB) será uma das palestrantes Foto: Héudes Régis/JC Imagem

O 1º Encontro de Participação Política para Mulheres será realizado nesta sexta-feira (15) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O evento será realizado na Acic, das 8h às 17h, em alusão 24 de fevereiro de 1932, dia em que as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto e à participação política. O encontro terá a participação de deputadas estaduais, prefeitas, gestoras públicas e vereadoras do Estado.

Estão confirmados para o evento os nomes das deputadas estaduais Gleide Ângelo (PSB), Carol Vergolino (PSOL) - uma das cinco mulheres do grupo de deputadas da chapa Juntas -, Priscila Krause (DEM), Alessandra Vieira (PSDB), e o deputado Joel da Harpa (PP). A prefeita Raquel Lyra (PSDB) e as prefeitas de outros municípios também irão participar. Vereadoras como Célia Cardoso (Arcoverde), Zefinha da Farmácia (Paranatama) e Zezé Parteira (Caruaru) também estarão no evento.

O encontro é voltado para gestores e funcionários municipais, profissionais e estudantes das áreas envolvidas (advogados, professores, assistentes sociais, psicólogos, etc.), além da sociedade civil, e contará com a presença de representantes da OAB Caruaru. Para participar, não tem inscrição prévia, basta levar CPF no dia do encontro, já que o documento será solicitado para proceder com o credenciamento.