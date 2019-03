Professor é agredido durante discussão entre alunos em Caruaru

NE10 Interior

Caso aconteceu na escola que fica no Residencial Luiz Bezerra Torres Foto: divulgação

Um professor foi agredido durante uma discussão entre dois adolescentes de 13 anos na Escola Dom Bernardino Marchió, localizada no Residencial Luiz Bezerra Torres, do programa Minha Casa Minha Vida em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa terça-feira (12). Ele teria tentado apartar a briga e acabou sendo atingido.

A Secretaria de Educação informou por meio de nota que prestou todo o apoio ao professor e que a escola notificou os pais dos alunos e repassou o caso para o Conselho Tutelar. O professor passa bem.

A pasta afirmou ainda que a cultura de paz tem sido uma temática abordada de forma transversal no projeto pedagógico nas escolas da rede municipal de ensino. A secretaria disse ainda que repudia a ação dos estudantes e é contra todo e qualquer tipo de violência.