Polícia investiga sequestro de funcionário de transportadora de valores em Caruaru

NE10 Interior Com informações da repórter Elessandra Melo, da TV Jornal Interior

Polícia Civil vai investigar o sequestro de um funcionário de uma transportadora de valores Foto: reprodução/TV Jornal Interior

A Polícia Civil vai investigar o sequestro de um funcionário de uma empresa de transporte de valores em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a as primeiras informações, o crime teria acontecido na madrugada dessa terça-feira (12).

A família dele foi feita refém e o funcionário foi conduzido pelos criminosos até a sede da empresa. O grupo teria conseguido roubar cerca de R$ 1 milhão. Em seguida, a família foi liberada e a quadrilha fugiu.

A polícia abriu um inquérito para apurar o caso e só se pronunciará após a conclusão para não atrapalhar o andamento das investigações.