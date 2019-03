Polícia investiga maus tratos contra idosa e criança em Caruaru

NE10 Interior

Policiais encontraram a casa com muita sujeira e indícios de abandono Foto: WhatsApp/TV Jornal Interior

Suspeita é de que mulher tenha deixado avó de 87 anos e filha de 10 sozinhas Foto: WhatsApp/TV Jornal Interior

A Polícia Civil de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, investiga um suposto caso de maus tratos a uma idosa de 87 anos e uma criança de 10. De acordo com informações do delegado Wilton Santana, uma mulher de 29 anos é suspeita de ter deixado a filha e a avó em condições precárias dentro de casa.

A idosa, que sofre de Alzheimer, teria passado por um surto da doença, o que levou os vizinhos a ligarem para a polícia. O efetivo encontrou a casa com muita sujeira e indícios de abandono.

O Conselho Tutelar foi acionado e levou a criança. Na delegacia, a mãe da menina disse ao delegado que contratou uma cuidadora para tomar conta da avó e da filha, mas nesta data a mulher teve que se ausentar. A suspeita assinou um termo circunstanciado de ocorrência e vai responder em liberdade.