Idosa é socorrida após ficar presa na porta de ônibus em Caruaru

NE10 Interior

Idosa ficou presa na porta do ônibus Foto: Américo Rodrigo

Uma idosa precisou ser socorrida após ficar presa na porta de um ônibus da empresa Capital do Agreste na Rua 15 de Novembro, no centro de Caruaru, na manhã desta quarta-feira (13). Pessoas que estavam no local forçaram a porta para liberar a passageira.

Izabel Pereira da Silva, 62 anos, foi levada para a UPA 24h e recebeu alta no fim da manhã. O ônibus, que fazia a linha Rendeiras (Morada Nova), seguiu viagem normalmente após o ocorrido.

O diretor institucional da Associação das Empresas de Transportes de Passageiros de Caruaru (AETPC), Ricardo Henrique, informou que as câmeras do interior do ônibus serão analisadas.